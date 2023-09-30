柯美蘭（右二）今天下午與市長高虹安（右三）及鄭正鈐（左二）同台。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

柯美蘭（右）今天下午與鄭正鈐同台，兩人禮貌性握手致意。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭幾已確定將代表民眾黨參選下屆新竹市區域立委，繼昨晚(29日)在1場中秋晚會與近來不斷傳出爭議與風波的市長高虹安同台後，今天(30日)下午在北辰宮捐贈平安水儀式上，再與國民黨提名參選人鄭正鈐及高虹安同場，柯、鄭都說，先各自努力爭取認同吧。

柯美蘭最近多次表明將參選新竹市區域立委，不僅開臉書粉專宣布爭取民眾黨徵召，10月起也向醫院請假，全力投入立委選戰，其選舉看板最近已在重要路口現身，近日更把握各里舉辦中秋晚會活動跑攤拚人氣，目前只等黨中央跑程序後正式徵召參戰，竹市立委選舉四腳督之戰幾已確定。

柯美蘭在宣布參選立委之後，昨晚在香山區中隘里的中秋晚會上，首度與民眾黨市長高虹安同台，代表民進黨參選立委的林志潔也到場參與，柯美蘭看到高虹安時特別上前致意揮手。

接著更在高虹安的邀請下，上台站在高身旁，高虹安隨後獻唱拿手歌曲「心花開」時，柯美蘭也在一旁開心打拍子，兩人互動還不錯。

而今天下午新竹市政府於北辰宮舉行平安水捐贈儀式，柯美蘭再度到場，這次則與代表受贈的高虹安及國民黨提名參選人鄭正鈐同台，不過，現場只有相互客氣的握手打招呼，沒有其它互動。

對於與近來傳出不少爭議的高虹安再度同台，柯美蘭表示，這裡大家都可以來啊，而已也有很多人認識的人，好像不要每件事情都太政治化、想這麼多，她也為高虹安近來的風風雨雨抱不平說，司法會去判定，司法不是媒體或民眾去判決的，司法是公平正義、保護人民最後一線的。

柯美蘭同時表示，目前黨中央是在走徵召程序，反正「這邊」也沒有人出來啊，一切按照程序走，她並強調自己是一定會出來參選的，還連說兩次「我確定」。

另，針對柯文哲說，「藍白最後一定會合的」，柯美蘭則表示，總統大選的選舉與立委選舉的層級不一樣，對於她來講，她是1位眼科醫師，她的病人大概每個黨派都有吧，相信她的病人會投票給她，她在看病時也沒有分黨派啊，立委選舉是比較地方的，覺得應該比較不會分黨派的。

此外，她也沒有與國民黨鄭正鈐針對藍白合會面討論過，不過，她與鄭以前就認識了，他也曾經來看她的門診，她跟鄭在任何場合碰面都會握手說哈囉啊，一定都會有些互動，這是做人應有的社交禮貌吧，不用為了選舉廝殺成這樣，至於藍白合的部分，她要誠實的說，還沒進行到這一步，大家都還在很盡本分、很努力的爭取選民的認同。

而柯美蘭的參選，藍白合不僅將破滅，還可能造成藍白再度相爭，對此，鄭正鈐則表示，大家對於這個城市有想法、想要貢獻，這都是很開放的事，近來已碰到柯美蘭很多次了，跟柯美蘭再度同台是沒有任何的問題的。

鄭正鈐說，願意出來服務的人，他都很歡迎，大家可以一起來爭取民眾的支持，民眾也一定會選出最適合的人出來，選舉是很多方面的，每個人出來都會有不同的變數，目前的情況還不曉得，只能靠自己持續的努力，爭取民眾認同與支持。

至於柯文哲說藍白最後一定合，這部分牽涉到總統大選與立委選舉的層級，雙方應該都會有足夠的智慧去做整合。