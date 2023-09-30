屏東明揚國際大火4名消防員不幸殉職，引發外界關注消防權益，消防員工作權益促進會28日赴政院門口抗議但溝通無果，宣布10月9日將夜宿凱道、10月10日將進行國殤日抗爭行動。台北市議員、國民黨立委參選人游淑慧表示，內政部消防署編列兩次預算要逐年汰換老舊消防車，6年合計31億元，但同樣是內政部，卻編列165億元為有房的人減輕負擔，甚至連首長公務車都8到10年就能汰換。

游淑慧30日在政論節目《新聞大白話》表示，有時候真的很難過，不知道國家到底有沒有錢，她去年或前年在台北市議會的警政衛生委員會審理消防局預算時，看到「汰換老舊消防設備、汰換老舊消防車輛」項目是逐年編列，就在想也一年沒花多少錢，為甚麼不編在同一年，一次就全把老舊的設備、車輛都汰換。兩年前監察院也曾糾正過，全台有50%左右的消防員沒有第二套消防衣，只有1套，可能還穿5、6年了，都已經看起來破破爛爛、褪色。

游淑慧質疑，為甚麼20年以上的消防車輛還要逐年汰換？首長的公務車輛８到10年就能換一輛，但消防員救火的消防車20年都不能換一輛？

游淑慧指出，內政部消防署過去曾經編列3年12億元的預算，來逐年汰換20年以上的消防車，聽起來預算很多，但因為會有一直會有老舊消防車要汰換，所以現在又再編列3年19億的預算，加起來6年才31億元，「同樣是內政部新推出的政策，一次性編列165億，補貼已經有房子的人的房貸利息」，政府願意花165億元幫有房的人減輕負擔，但對於沒錢買房的人束手無策，對於需要安全裝備的消防員，卻是6年31億元汰換老舊消防車。

游淑慧也痛批，賴清德一直沒有回答這些問題，好像是備位元首當上癮，好像自己備著備著就能當正的，沒必要多說話。那就算賴清德副不了責任也沒關係，蔡英文總是現任總統，該負起責任了吧，每次都發發臉書、慰問也都講一樣的話，「有鸚鵡總統跟啞巴副總統，我們真的很可憐」。