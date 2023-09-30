有「香江第一美人」稱號的港星關之琳，24日迎來61歲生日，不過往年都會和友人慶祝的她，今年僅低調在抖音上傳影片，絲毫沒有歲月痕跡的絕美狀態，讓人看了都驚呼連連。

關之琳24日迎來61歲生日，她也在抖音曬出短片，寫下「真的不和我說生日快樂嗎？不然就只能再等一年」，只見影片中她留著招牌及肩短髮，手捧蛋糕、對著鏡頭微笑，宛如逆生長的絕佳狀態，讓網友都大讚她極致回春，重回顏值巔峰。

關之琳日前低調慶61歲生日。（圖／取自關之琳抖音）

關之琳曬一系列美照被讚大回春。（圖／取自關之琳抖音）

而今（30日）她也曬出在法國拍的美照，只見她穿著黑色平口洋裝，小露酥胸，好身材藏不住，粉絲也直誇「太美了，女神十三姨又回來」、「這組照片跟年輕時候一模一樣，女神啊」、「大器的美，美出了高級感」、「真的美一輩子」。

大美人關之琳是滿州皇族瓜爾佳氏後裔，從小美到大，擁有水靈大眼睛和亮眼美貌，出道後就爆紅，是活躍90年代女神之一，即使已淡出影壇多年，一舉一動仍受到外界高度關注，雖然已經年過60，仍保有出眾氣質，每次出現總能驚艷眾人，令人稱羨不已。