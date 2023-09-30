國造潛艦「海鯤艦」28日進行命名及擲瓶儀式，卻有眼尖民眾發現，帆罩外殼凹凸不平；台船澄清，突起的部分是因為骨架，就像人的肋骨一樣，瘦的人會比較明顯，又稱「瘦馬效應」。退役少將栗正傑卻質疑，「海鯤艦」使用的是HSLA-100高耐鋼，而台灣使用這種鋼製造潛艦，等於是我們去當全世界的白老鼠；他甚至懷疑，國造潛艦不敢真的下水，是不是因為這些鋼材的焊接，沒有辦法達到一定的水準。

栗正傑30日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，高耐鋼有兩種︰第一種包括日本、澳洲、英國、義大利，這些國家潛艦所用潛艦的鋼HY80到HY100，可以在水底下300多公尺，都沒有問題；而「海鯤艦」使用的是HSLA-100，連美國都不敢使用，還規定在壓力殼之外，才可以用。

栗正傑質疑，台船沒有焊接這種鋼的能力，這種鋼必須要有特殊的技術及焊料，如果沒有特殊技術，焊接起來會有漏縫。焊接時，是請外國技師來教台船技師焊接這種鋼。美國認為這種技術還不是很成熟，不太能承受壓力，所以不用這種鋼。

栗正傑指出，台灣用這種鋼製造潛艦，等於是我們去當全世界的白老鼠。他懷疑，國造潛艦不敢真的下水，是不是因為這些鋼材焊接，沒有辦法達到一定的水準。