2023興富發登峰造極青年籃球邀請賽30日圓滿落幕，政治大學85比66擊敗世新大學，5戰全勝，奪下大專男子組冠軍，儘管游艾喆與宋昕澔還是沒登場，最強外籍生莫巴耶也沒打，不過世新「双生連線」陳將双、張俊生也都因身體微恙未出賽，顯然世新的影響更大，政大沒遇太多抵抗，上半場就以47比28領先到19分，最終以85比66獲勝。

大專男子組1到4名決賽，由於健行科大以81比69力退臺師，隨後的政大與世新之戰，世新不用再贏到10分才能奪冠，成為實際上的冠軍賽，誰贏誰奪冠，最終政大以85比66勝出，5戰全勝封王，包括決賽3戰全勝(預賽1勝帶入)。

將預賽交手戰績帶入決賽，世新、台師、健行等同為1勝2敗，世新正26，獲得亞軍，台師負7，第3名，健行負14，第4名。

5~8排名賽，連同預賽帶入的交手成績，台藝3戰全勝獲第5名，輔大2勝1敗第6名，國體1勝2敗第7名，文化0勝3敗第8名。

大專女子組採單循環決賽，世新大學5戰全勝封后，台灣師大4勝1敗亞軍，佛光大學3勝2敗第3名，北市大學2勝3敗第4名，台灣體大1勝4敗第5名，台灣大學0勝5敗第6。