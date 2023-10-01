擁有「日本第一美女Coser」封號29歲網紅的Enako（えなこ），甜美外型加上嬌小身材卻有E罩杯超兇上圍，讓她每每有新的Cosplay角色，都會立即掀起百萬粉絲熱議。Enako先前就因為大尺度打扮話題不斷，最近又上傳自掀裙子的衝擊畫面，讓網友戰翻直批「是謎片封面吧？」。

Enako以完美駕馭各種動漫角色在網路上走紅，深受廣大動漫迷喜愛；不久前Enako才因不惜挑戰禁忌尺度，Cosplay火辣系女角色，沒想到她9月29日在社群釋出一張自己掀起裙子、露出白色小褲的超衝擊照片，雖然沒有露出不該出現的部位，仍讓人看了不禁臉紅心跳。

廣大網友看到Enako包緊緊卻做出超害羞動作，反應意外很兩極，有不少人嚇得直呼，「還以為在拍A片」、「這是謎片封面吧？」、「哇，雖然養眼但太刺激了，有點出乎意料」；而許多粉絲則抱持欣賞態度，紛紛稱讚「Enako就是可愛，白色小褲褲超適合」、「露內褲有點害羞，但因為Enako一點都不色情唷」、「暈了，超級喜歡Enako」。

其實Enako不只因為小隻馬火辣身材引起討論，還曾被台灣論壇《批踢踢實業坊》網友形容撞臉政治人物，也讓她意外在台打開知名度。