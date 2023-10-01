一名機車騎士28日行經新北市土城區，穿越車縫期間遭到黑衣男子追撞，結果對方後座沒戴安全帽的19歲林姓男子，居然不顧勸說，亮出利器叫囂、作勢砍人，事後被依恐嚇、強制等罪送辦，負責行駛的友人則被查出無照，2人雙雙吃上罰單。

根據媒體報導，該起行車糾紛發生於土城區明德路，林男當天深夜11時許，乘坐機車打算夜遊，負責駕駛的友人卻於穿越車縫期間超車不慎，擦撞前方正在減速的機車，導致2人雙雙倒地。

眼見意外發生，林男頓時惱羞，不顧同車友人阻攔，口中不斷怒罵髒話、叫囂，甚至亮出利器作勢砍人，嚇得遭撞的機車騎士連忙道歉。

儘管行車糾紛的對錯仍待釐清，土城區警方仍在事發3小時內將涉案人士傳喚到案，遭撞騎士不願提告，而沒戴安全帽的林男早有前科，此次除了吃上罰單，也被依照恐嚇、強制等罪送辦，負責載人的友人則遭查出無照駕駛開罰。

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