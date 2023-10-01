台灣女星鍾真（後改名為鍾甄）憑藉清純外貌與姣好身材，被導演王晶相中拍攝三級片《蜜桃成熟時1997》走紅，不過她在看見舒淇擺脫三級片「穿回衣服」後也想轉型，但卻因發展不順遂，就此淡出螢光幕前。

鍾甄從小因父母失和，多數都是由外婆照顧；16歲那年她因拍攝了性感寫真受到導演王晶的注意，之後拍攝電影《蜜桃成熟時1997》爆紅，更登上《花花公子》雜誌中文版封面，一脫成名的她，陸續演出了《玉蒲團之官人我要》、《強姦2 制服誘惑》等作品，甚至在2年內接演6部三級片，讓她成了當代香港三級片的代表女星之一。

鍾甄爆紅後成為了當代香港三級片的代表女星之一。（圖／中時資料照）

然而，當她看到舒淇成功擺脫三級片成為一線女星後，讓她起了轉型的念頭，於是她在2001年改名為「鍾甄」，希望自己後續所接拍的作品都能以「不裸露」為原則，但她後續發展並不順遂，2002年她在拍攝《鳥來伯與十三姨》電視劇時和澎恰恰傳出緋聞，雖然雙方都否認，但她仍被迫退出劇組。

接著，後續找上門的工作仍是以清涼為主，導致她逐漸對演藝圈失望，才選擇退出螢光幕前；直到2006年鍾甄被媒體直擊低調公證結婚，但當時的她已決定將重心放在家庭，專心當一名主婦，至今已完全回歸平凡人的生活。