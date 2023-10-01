許多人都有遇過恐怖情人的經歷，一般兩性專家的建議就是斷捨離，美女活動主持人許凱婷最近上節目也分享慾過性慾強男友的經驗，不僅每晚要求啪啪啪，連生理期來都不放過，男友還不相信她，要許凱婷到廁所驗身，令她苦不堪言，還忍耐交往了2年。

許凱婷近日上《單身行不行》，表示某年因為哥哥住在淡水，她工作的地方在板橋，便答應住進離板橋滿近的男友家，起初男方對她很好，信用卡放她那邊任她刷，還稱這輩子要把她寵壞，讓許凱婷只能跟定他，沒想到不久後便發現男友性慾太強，害她相當困擾。

主持人許凱婷分享遇過性慾超強男友的可怕經驗（28:52起）。（影音／取自 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

許凱婷說因為自己是婚禮主持人，有時候一大早7點就要上班，但男友常常半夜2、3點「性致」一來就跟她要，不管她是否熟睡都會把她挖起來，讓許凱婷覺得男友「白天是一個人、晚上是一個人、想要的時候又會變成另一個人」，有回她生理期來婉拒，還被男友拖到廁所驗身。

長期下來，許凱婷坦言已經抹滅了兩人感情，而此時男友就會卑微求復合，許凱婷也無奈答應，但心裡清楚感情已經變調，兩人早就相敬如賓，某次去唱為KTV，許凱婷被對她有好感的男生送回家，對方硬跟進家門，讓男友怒不可遏轉身就走，許凱婷跟上去坐上車氣到不慎踢破男友的擋風玻璃，男友才心死提出分手，結束這場不堪的戀情。