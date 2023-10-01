46歲女星何妤玟2020年宣布離婚，積極地拓展演藝事業，近日還推出2024寫真桌曆「珍愛自己Love Yourself」，不惜寬衣解帶展現熟女萬種風情。她在YouTube頻道分享拍攝花絮，突大尺度發言，還公開理想條件。

何妤玟在自己的YouTube頻道「何妤玟 Winnie Ho」上傳拍攝寫真桌曆的花絮影片，她說她和化妝師都在徵男友，自認是「長相清秀、言詞大膽、個性多變」的女性，不懂為何都要出寫真桌曆了，竟然還在單身，已維持這樣的狀態1年半，自嘲出寫真只會吸引到P友，不會因此找到男友，感嘆：「男人就是這樣。」

何妤玟接著表示，她的擇偶條件已經變了，「我最近沒有在追求肉體上的歡愉，我要心靈上的溝通，可以陪我聊天的，不是什麼長不長、硬不硬、強不強，我已經沒有要這種。」

大膽發言徵男友！性感熟女寫真出爐 2024百變風格年曆來啦～

何妤玟依照造型需求，配戴有色隱形眼鏡並化上嫵媚的眼妝，女神感十足，還被助理讚美有Jisoo的神韻，何妤玟聽了很開心，反問對方她現在有沒有比年輕時漂亮，得到肯定的回答後，何妤玟對鏡頭拋媚眼、送飛吻。

何妤玟也在影片中提起眼睛很容易乾澀，但「下面很濕，我乾澀的只有眼睛而已，下面完全不用潤滑液」，說完還露出自豪的表情，對自己相當滿意。

何妤玟16歲出道，當年以學生歌手的身分走跳演藝圈，現在則活躍各大節目，大方又不做作的個性深受觀眾喜愛。今年是何妤玟出道30周年，她為此出版寫真桌曆，同時也想傳達「一生中都會遇到幾次低潮，但每個人都可以找到振作、解決的方式。無論幾歲，我們都有機會重新來過；無論是身體或心理，我們都可以調整到自己年紀當下的最佳狀態。」