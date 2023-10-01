第二屆【台東光祭】自10月7日起於知本溫泉區星星草原盛大展出，13件國內外藝術家創作的大型聲光/裝置藝術作品，結合藝術教育活動、台鐵知本行程贈送提燈，以及串連知本溫泉業者AR拍照打卡活動，呼喚旅人與遊子相約回知本。

貳進《泉沓》(臺東縣政府提供)

回到古老美好的溫泉記憶

2023【台東光祭】的主題「回知本」，邀請大家回到知本；黑川互動的《回聲光譜》，以LED燈組成、彷彿大型DNA鏈一般的裝置，在光影中傳出桑布伊的族語歌聲，喚醒人們記憶深處歸向山林野溪的DNA；原住民藝術家安君實 (Pasulange Druluan)的《融合》，彷彿一個巨人正浸泡在無邊無際的溫泉裡，融合成為大自然的一部分。

峨冷‧魯魯安 (安聖惠)《美麗的稻穗》(臺東縣政府提供)

回到帶來生命原動力的家鄉

安聖惠(Eleng Luluan)《美麗的稻穗》以卑南族作曲家及教育家陸森寶所做的歌曲為精神意涵，呼喚年輕人回到家鄉，耕耘這片豐饒的土地；貳進的《泉沓》則運用機械馬達、雷射光束與水霧，擬仿一種自然的韻律，試圖詮釋生命與自然的微妙關係。大聲光電的作品《空間劇場#2 - 2023的儀式》則是一齣光與自然的劇場，感受大自然散發的能量。

森岡厚次《遷徙中的蝴蝶》(臺東縣政府提供)

回到自然界的原始能量

日本造型藝術家、也是京都藝術大學教授森岡厚次(Koji Morioka)創作的《Migratory Butterfly》(遷徙中的蝴蝶) ，模擬蝴蝶盤旋飛舞的景象，訴說青斑蝶隨季節風渡海，夏秋兩季在台灣（尤其是台東）與日本間遷徙的奇妙故事；有用主張的《洄・尋》，以燈光呈現彷彿流星又似魚群不斷向內匯聚的動態與永無止境的追尋。凡京設計《飛於波光和大地之間》，運用花架隧道結構，使發光的飛魚群環繞在人們周圍，讓人如同與飛魚一起朝著出生地洄游、飛躍；蔡宜婷的《植光·花》則將上千支、每支都有光點心跳的花朵，隨風搖曳又發散著呼吸般的韻律微光。

2023【台東光祭】將展出至11月19日，一起回知本感受這份聲光藝術的浪漫與來自大自然的能量吧！(臺東縣政府廣告)