根據《財訊》報導，疫情後，航空市場已經產生質變和量變！」華航總經理高星潢很有感受。還記得新冠肺炎疫情高峰時，進入三級警戒，人心惶惶，大家每日都身處在防疫的壓力之中。當時多國邊境封鎖，人員流動幾乎停擺，航空產業首當其衝，全球有九九%以上的航空公司虧損，超過40家航空公司破產。

這場疫情延續3年，令航空業產生巨大的改變。但中華航空頂住疫情的壓力，營運逆勢成長，2021年獲利達93.8億元，每股盈餘1.67元，逆勢繳出有史以來次佳的財報成績。

高星潢就是在2021年本土疫情爆發期間，接任中華航空總經理。《財訊》報導指出，他觀察，疫情3年期間，各國邊境開始管制，旅客數量大幅減少，原本客運及貨運占比為7比三3，當時客運量能掉到谷底，「客運僅剩2%，量變非常可怕。」

度疫情 機師飛貨機忙到爆

因為沒有旅客，不得不調整營運方向，適逢塞港造成全球缺貨潮，航空也順勢增加貨運業務的拓展。「疫情期間，你們以為機師們很閒？沒有！忙得要命啦！」高星潢表示，除了原有的定期貨運航班，班班客滿，同時也運用閒置客機進行包機貨運業務。

「固定航班的貨機就像是公車，有固定的飛行路線與航點，運價就是依照市場行情。包機則是計程車的概念，依照客戶需求，客製化飛行，當然價格就更高。」高星潢就曾親自執飛一架波音747貨機，空機到中國鄭州，載運滿艙的醫療用品，回桃園換一班機組人員，然後中轉美國安克拉治，最後降落目的地美國加州，單趟包機費用就高達3千6百萬元台幣。

根據《財訊》報導，當時華航貨運火力全開，華航原本台北到洛杉磯每日兩班貨機、兩班客機，但在疫情期間，貨運高峰飛到每日兩班貨機、六班客機，但客機裡沒有半個客人，全部都是貨運包機，是華航獲利成長的關鍵。

基層出身的高星潢，最早在華航擔任空服員，後來轉任機師，曾經是華航最年輕的機長。他在疫情高峰時接任總經理，不但仍繼續飛行工作，還必須每週到疫情指揮中心開會，因為每週入出境的規定都不一樣，對於機師的隔離管制規定也不同，隨時都要配合政府政策做改變。

因此他深知，對於飛行員來說，一趟飛行來回需要被隔離，解隔後沒多久又要再執飛，不斷循環，長期下來身心都不好受。於是高星潢委託心理諮商師團隊，成立兩支24小時中英文關懷專線，讓機組人員心理上遇到任何問題，隨時都可以尋求幫助。這項服務也提供機組人員的眷屬，因為他們同樣也承受不小的壓力。