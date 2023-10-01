這支來自台灣的醬油躍上國際舞台，榮獲「美食界奧斯卡」英國Great Taste Awards金叉獎，更是今年頒出的十四個獎項中，唯一的亞洲食品。

敦時間9月12日，在有「美食界奧斯卡」之稱的英國美食大獎（Great Taste Awards）頒獎典禮上，一支來自台灣的醬油「茶姬」，從1百餘國、逾1萬4千件作品脫穎而出，獲頒其他地區組的最高榮譽金叉獎，是14個獎項中，唯一的亞洲品牌。

這支冠軍醬油，出自屏東竹田50年歷史的老牌醬油廠「豆油伯」。

第一代從釀造師李安田的家庭工廠起家，十多年前交棒二代，由長女李明芳主責市場行銷，長子李誠忠負責生產釀造，齊力將老品牌做到年營收破億元。

其實，得獎作品「茶姬」是一個意外之喜。2019年，因疫情出口日本受阻，李明芳從高雄豆農陳榮華手上獲得一批過剩的台灣茶豆，嘗試釀造後驚喜發現，這款醬油兼具黑豆的濃郁香氣和黃豆的清新高雅，「它有股魅惑人心、像妖姬般的魅力。」故取名茶姬。

好滋味讓英國評審也盛讚，「茶姬醬油充滿豐富而複雜的風味，彷彿經歷一段迷人的味覺旅程。」喜訊傳回台灣，陳榮華欣喜承諾，「台灣只有豆油伯穩定用茶豆釀醬油，一定會繼續供應給他們。」

「知道獲獎那一刻我的天靈蓋都打開了！」李明芳說得風趣，但在獲獎影片裡，捕捉到的卻是她激動落淚的鏡頭。原來，這一路走來有太多不易。

李明芳兩度力挽狂瀾

先憑刻苦耐勞 後靠人脈幫忙

欠債、離婚、創業失敗，細數過往不易，現年52歲的李明芳不禁眼眶泛紅。「有人說我是豆油伯第二代、是公主，但其實一點都不風光。」她18歲那年，父親投資越南失敗欠下3千萬元債務，身為長女的她一肩扛下家中重擔，親自跑業務、搬重貨，每天從早上5點忙到晚上11點，終於在25歲時將家中債務大致還清。

後來李明芳嫁到台北並當起業務，原以為一切雨過天青，未料她的婚姻破局，離異後和友人合夥開行銷公司也以失敗告終。恰好父親有擴大醬油廠的打算，她便在家人鼓勵下回家幫忙。

這，是她第二次接手。

透過之前在台北做業務積累的人脈，擅長行銷的李明芳獲得在于美人節目曝光的機會，會做菜、也說得一口好菜的她，成功為豆油伯吸引到不少顧客，「節目上1小時賣7百箱，是我們原本半年的貨。」

此舉讓豆油伯從原先以餐廳等to B客戶為主，逐漸轉型成現在超過6成的to C客群。如今，在實體通路City’Super、全聯、家樂福及線上商城蝦皮、momo等，都能看到豆油伯的身影。

若說李明芳第一次重振家業是憑刻苦耐勞，第二次翻紅則靠人脈幫忙，她更要用品質征服市場。