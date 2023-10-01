今年上半年全台十大熱門預售屋交易行政區出爐，其中新北市以三重2407件居冠，平均每天交易13件以上，平均單價來到每坪62.1萬元，有網友在Mobile01房產論壇發文，分析三重是否有機會取代板橋登上「新北一哥」，引發其他網友討論。

原PO以「三重會登上新北一哥嗎」為題發文指出，隨著雙子星的開發，機場捷運坐一站就可以抵達的三重站，勢必會登上新北一哥吧？

但網友意見幾乎一面倒，認為三重要超越板橋機率恐怕不大，「三重舊市區很難，除非整片都更+脫北族，不然原三重影響太深不利房價」、「新北一哥一直都是板橋，它有台鐵、有高鐵，一條藍線捷運直通台北市中心，三重永遠當不了一哥」、「板橋是三鐵共構的中心點，怎麼可能被取代」。

也有網友提到，三重幾十年前確實是一哥，是台北縣第一個升格縣轄市的地區，當時板橋、士林、中和都還只是鎮而已，一直過了10年後板橋才升格成為第二個縣轄市，但在市政長期支援板橋的情況下早已今非昔比。

至於板橋房價也持續高漲，其中位在新板特區的指標豪宅，每坪成交價已達110萬元，創下有實價以來區域新案最高單價紀錄。