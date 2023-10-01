兩性專家欣西亞常在社群平台解決男女房事的疑難雜症，被封為「性愛教官」，對於網友詢問：「無性生活該如何預防及改善」，她列出三大關鍵因素，但也不忘提醒房事頻繁的人，切勿以為「無性生活」不會找上自己，並強調：「不是不報時候未到」。

欣西亞表示一年性愛次數低於十次，就符合無性生活，指出根據數據統計，約有15%～20%的情侶或夫妻，目前符合此條件，不過對她而言質量才是重點，就連牽手都遠比行房重要，畢竟「心理和生理的親暱感，才是伴侶間該經營的」，不過對於網友好奇「無性生活該如何預防及改善」，她列出三大關鍵直接對症下藥。

欣西亞表示為人老公除了幫忙分憂解勞，還要定期讓老婆出去放風，讓她重拾當女人的滋味，才會有餘力寵愛小孩跟老公，即便已經有了小孩，仍要用心經營夫妻的兩人世界，最重要的莫過於維持伴侶間的親暱感，而非有需求才接近另一半，不然目的性太強只會讓人反感，不過她特別提醒並非現在跟另一半房事頻繁，就代表跟無性生活絕緣，接著強調：「不是不報時候未到啊」。

對於欣西亞的精闢分析，網友也留言道出難處：「生完孩子，老公突然退化成大孩子，實在很難有想壞壞的慾望」、「人一但老了對於性方面的需求，毫無興趣了」、「不要說結婚生過孩子了，沒生孩子的女人過38歲，真的很容易毫無慾望」。