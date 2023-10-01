近年南科及台積電話題不斷，磁吸效應引來大量工作人口移入台南，居住需求也帶動當地房市。事實上除了南科族外，在地房仲觀察發現，台南由於獨特文化底蘊與自然景觀，近年更吸引不少退休族「南漂」定居，在台南購屋族群中約佔1-2成。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，台南因為具有濃厚的文化氛圍加上海岸風光，舒適、悠閒又不失熱鬧，吸引不少銀髮退休族前來定居。不同於年輕人購屋選擇以工作、學區為主要考量；選擇到台南購屋的長輩，因是退休自住為主，考量的方向會是環境為主，坪數不須太大，但生活機能佳、周遭安靜、景觀舒適、小巷的大樓或電梯透天都是這類族群的喜好項目，一線亦接觸到不少退休族指定家中就能看海的物件。

張榮觀察，退休族對於房屋的座落地點通常沒有太多的限制，想在家中可以看到海景的一般會建議往安平找尋，20坪左右的兩房電梯總價帶大概1000萬到1200萬即可找到；想尋找靜巷產品的也會往東區或中西區看。

張榮分享，曾有北部的退休長輩因為太喜歡台南，想要在台南購屋定居，但買房前選擇先在台南租屋，看的物件範圍從總價帶1000萬到5000、6000萬皆有，範圍非常廣，但也透過這樣看屋的過程逐漸掌握市場行情、收攏自己的需求，找到最滿意的房子長居台南。

提到退休族購屋計畫以及須留意事項，張榮建議，有意到台南購屋享受退休族的長輩，可在退休前提前準備，目前50到60歲左右，還有能力與心思購屋者，通常具有一定經濟能力且有退休金，加上人口高齡化影響，貸款不見得會遇到太多問題，只是年限可能會較青壯年短，約在20年左右，建議在購屋前先與自己熟識的理專了解預計可能核貸的利率與成數，在資金上心裡有底再來看屋，也避免真有屬意的物件時卡在貸款而無法入住。

張榮也提到，相較於年輕人透過網路搜尋資訊的能力強，長輩可以透過網路獲得的資訊量與吸收程度較有限，但不同地區房價會有行情落差，房子在現場看也比較能理解空間，特別是透天，權狀坪數、建坪可能會有不小差距，需要實體感受才比較準確。因此建議想買房過退休生活的長輩多到台南走走、看看物件，最好能待一點時間，多了解、多聽聽，不一定要先鎖定固定價位，不同價位的都可以去看一下，在沒有入住時間壓力的情況下，透過現場實地感受更能找到最喜歡的物件，享受後半生的悠閒時光。