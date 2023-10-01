潛艦國造大餅逾500億元，擔任召集人的國安會諮委黃曙光日前透露，他擋了許多人的財路，並稱有廠商因為沒標到，就把資料丟給中共大使館，甚至直指某立委「一直在搞」。前立委郭正亮29日在《新聞大白話》節目強調，台灣跟澳洲一樣不拜師父，硬要自己造，巡洋艦、驅逐艦都沒造過，就直接挑戰最難的潛艦，受到專業人士質疑，所以首艘國造潛艦「海鯤號」這場沒有水的下水典禮，許多海軍退將都不出席。

「為什麼不照計畫來呢？你有看過潛艦下水典禮沒看到水的嗎？你有看過這種下水典禮嗎？」郭正亮表示，明明今年10月海鯤號才要在海港入水、明年4月才要出港，為什麼急著現在就要舉行下水典禮？講白了就是廠商急著請款，「如果要到明年4月才要在港口下水（典禮），可能要調度很多資金。」

郭正亮提到，因為海鯤號的合約是照階段走的，到了現在這個階段就要下水，但事實上它還沒碰到水，所以據了解，很多退役海軍將領有受到邀請參加下水典禮，但不願出席，因為他們覺得這不算是下水。

「國防部也覺得不好意思，因為這個有點拖到了，所以他們現在就在抓『賣國立委』！」郭正亮強調，國防部覺得進度拖到是被害的，可是據了解，潛艦國造的過程不是只有立法院有人有意見，也有海軍人士有不同想法。

郭正亮指出，潛艦國造本來就有很多策略，例如澳洲就是失敗案例，本來要買法國柴油艦，後來變成美國的核子動力艦，「澳洲的模式就是我們的模式，就是硬要自己做。」至於韓國則是請德國的潛艦廠直接進駐韓國，然後像師父教徒弟般一路打造出來，「結果韓國潛艦是成功了。」

「其實當初就有這種辯論：啊你是都不用拜師父喔？就這樣去湊各國的某個部份的技術，這樣湊一湊，你確定這個潛艦可用嗎？系統整合會沒問題嗎？」郭正亮直言，台灣的科技水平跟澳洲應該差別不大，而且台灣除了平台艦外，沒造過巡洋艦、驅逐艦，「我們直接進入最難的部分叫潛艦。」所以當初確實有一堆人提出質疑，像是這樣真的能用嗎、下水了會不會浮不上來之類的，「當然祝福它成功，可還是要多參考一些不同意見的人，立委刁難進度是一回事，可是根本性的問題還是要面對。」