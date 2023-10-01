巴西進口蛋事件狂燒，並未隨前農業部長陳吉仲下台而化解，加上近日有網友在網路上發文，表示自己購買的蛋品呈「黑綠色」，不過農業部則隨即以「假消息」向警方報案，警方也隨即逮補該名網友，引發各界議論。港媒9月30日對此評論指出，「最近的氛圍已有點類似去年縣市長改選前，民進黨政府自我感覺良好，民間仇恨值卻不斷暴衝。」

台灣民意基金會9月26日發布大選民調，賴清德支持度比8月足足掉了10%，行政院長陳建仁施政滿意度1個月內掉9.2個百分點，總統蔡英文表現贊同率下滑10.4個百分點，流失約200萬人。根據《中評社》該篇評論提到，這一波打趴民進黨、賴清德的毫無疑問就是進口雞蛋問題，除了涉及政策失當、浮濫補貼、食安問題，最近又加上民眾爆料買到臭雞蛋就要被抓，官方欲創造寒蟬效應，更惹火了民意。

該篇評論認為，民進黨政府不要小看一顆雞蛋，越是普羅大眾的柴米油鹽，對政治的影響力愈大，且最近府院黨、賴清德的支持度都重挫，藍白合看來慢慢在前進，民進黨政府越慌就越容易出錯。