華為新款手機Mate 60 Pro甫一推出，就受到兩岸網友的高度關注。近日中國大陸的網站上更針對華為手機的一個功能展開熱烈討論，即是當民眾使用該手機付費時，不需要點開支付碼，只要把手機螢幕解鎖，即可讓店員掃碼。

根據大陸媒體《搜狐網》報導，近期網路上有一部熱門影片，一個華為Mate 60 Pro的使用者到商店櫃台，並沒有展示出支付碼，而是讓手機介面停在主畫面上，就讓店員掃碼。不料店員直接愣住，一再要求該華為手機使用者打開支付碼，直到在使用者不停的催促下，才將條碼機對準手機螢幕，結果一瞬間就跳出了微信APP的支付碼，讓不少網友大受震撼。

該報導指出，此功能為華為手機的「智感支付」，根據華為官網的介紹，在付款時，使用者無需打開付款條碼APP，手機即可以智能識別掃碼機，自動彈出支付碼，並完成整個付帳程序。

而中國大陸網友看到華為Mate 60 Pro這個技術也直呼很吃驚，留言表示「又一個可以裝逼的功能」、「黑科技」、「果然是遙遙領先」、「蠻方便的」、「支付華為，華為是人類科技之光」，「想買」、「太牛了」、「可以減少螢幕被偷拍洩漏的情況」。

不過也有網友分享，此功能在華為Mate 30就有了，因為是麒麟晶片的專屬功能，高通晶片的華為機型都沒有這種功能。此話一出，也讓網友再度讚嘆，「華為不愧是遙遙領先」。