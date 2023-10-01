2024大選倒數3個多月，外界關注藍白整合，民眾黨日前拋出「第三方民調推出在野最強人選，輸家退選」，引發討論。國民黨中常委、台北市議員徐弘庭認為，民眾不在乎比民調誰輸誰贏、政黨發展怎麼樣，他們真正在意的是在野陣營要怎麼帶領國家，國民黨應該接下柯文哲丟出的「內閣制」，用改變國家政體說服民眾，例如強調藍白合是基於不要再有政黨一執政就鴨霸、上下其手的理念，不只是為了打敗民進黨，他也提議，先不要討論民調對決，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲應該先見面，好好談雙方的共通政策目標。

徐弘庭30日在政論節目《週末大爆卦》表示，政治和政治人物應該要帶給社會更多可能性，藍白合作是希望台灣不要再有民進黨這樣鴨霸、肆意妄為的政權，所以大家會期待政黨輪替。 但藍白合應該不要談戰術上誰輸誰贏，因為勝負只是影響政黨自己的發展，其實民眾不會在乎，他們只在乎在野陣營到底要讓國家未來往哪個方向走。

徐弘庭強調這是「雙重賽局」，兩黨合作不只是基於勝選，除內部競爭以外，過程也要取信於民眾，要讓民眾知道藍白合不只是為了打敗民進黨，而是能夠發揮一加一大於二的效果，應該先思考上位的問題，不要談技術的問題，技術只是分出勝負，但國家結構才是真正的未來，民眾會被未來感動，但不會被勝負感動。

徐弘庭也提議，侯友宜跟柯文哲兩人應該先見面，但不談民調對決的問題，而是先把彼此的共通點、把彼此對國家的想法好好的聊一聊，如果聊完發現有很多共通的地方，就可以合作、發揮一加一大於二的效果，屆時比什麼也不重要，重點是怎麼合作。

徐弘庭提到柯文哲拋出「內閣制」，國民黨應該要接球，用改變國家政體來說服民眾，不再讓任何政黨有機會因為執政，就對很多國家議題鴨霸、上下其手。徐弘庭認為，要先用這樣的概念吸引民眾，再告訴民眾藍白是基於這樣的結構而合作，民眾比較能聽得進去，若只是「比民調輸的退選」，那把支持者放在哪裡？若喜歡的人選退選，那支持者也可能直接不去投票。