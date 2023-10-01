2024年總統大選距離不到4個月，「藍白合」備受關注。民眾黨拋出「比民調，輸者退選」。媒體人吳子嘉建議，藍白合決定的時間點，可在11月2日到11月20日的中間，因為那時鴻海創辦人郭台銘的態勢已經明朗，三腳督或四腳督也確定了。

針對藍白合，吳子嘉今(30日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，最後的結果，就是跟著民意走，民意決定要用民調，就用民調；民意決定不用民調，那就不用。而現在的民意，就是要用民調來決定。

吳子嘉接著指出，藍白合決定的時間點，不是現在，真正的時間點，可選在11月2日到11月20日的中間，將近有15天的時間，大家還可以喬來喬去。到那時民調的變化，還會很大，所以大家不用急、慢慢看，好戲連場。

吳子嘉建議，藍白合決定的時間點，是在11月2日到11月20日中間。因為那時郭台銘的態勢已經明朗， 三腳督或四腳督已經確定。他並強調，11月20日若不合，民進黨總統參選人賴清德恐怕就要躺著選了。

吳子嘉覺得，柯文哲用「退選」這樣的字眼，根本是一種賭氣的用語。因為跟人談合作，怎麼變成大家來比民調，輸的就跳河或去死死，這是很不友善的一種回應。