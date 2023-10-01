華為創辦人任正非之女孟晚舟9月30日結束董事長輪值期，胡厚崑將於10月1日起接棒華為輪值董事長。前立委郭正亮表示，孟晚舟復出，需要有極大的國際曝光；當任務完成了，當然換別人來做。

郭正亮9月30日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，華為這段時間由孟晚舟負責，因為她要復出，需要有極大的國際曝光。她最知名，所以她就擔任全球總裁，920演講也是她擔綱。孟晚舟被加拿大扣留2年回來，叫做「王者榮歸」。這個任務完成了，當然換別人來做；她本來就是輪值董事長，問題倒是不大。

郭正亮接著指出，華為確實在技術的突破上，讓美國有點摸不著頭緒。美國沒有定調，商務部長雷蒙多也故意在打迷糊仗，美國國會9月19日給商務部一封信，雷蒙多還沒回。共和黨就是針對中芯跟華為制裁，簡直是鴨霸到了極點，雷蒙多不想回。所以在聽證會講出，我們現在沒有證據顯示華為自研晶片，也不太確定它的出貨量。