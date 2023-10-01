斯洛伐克警方日前在用來抓超速車輛的攝影鏡頭發現一輛汽車坐著「狗駕駛」。

再怎麼疼愛毛小孩，違規就是違規！歐洲斯洛伐克警方日前從測速攝影畫面發現令人錯愕的違規景象：超速車輛的駕駛座坐著的居然是一隻狗。

綜合澳洲廣播公司（ABC）周六（9月30日）報導，斯洛伐克警方29日在臉書專頁發布一則圖文，描述這起奇聞。警方過濾違規超速汽車駕駛畫面時，在一輛Škoda汽車的駕駛座發現「駕駛人」居然是狗，「警官們不敢相信自己的眼睛」，「一隻棕色獵犬好端端坐在方向盤面前，朝著鏡頭露出美麗的微笑」。

警方後來在斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）東北方一處村莊攔下這輛汽車「不負責任」的超速車主兼狗主人。車主是31歲男子，他供稱寵物狗哈維諾（Havino）在他駕車途中忽然跳上他的大腿。

但警方指出，測速影像顯示並非如此，車裡並無物體突然移動的情況發生，「警方當場以違反交通規則為由對他處以罰款」。不過目前還不確定是因為超速或未能在駕駛過程中保護狗狗而挨罰，警方也未透露罰款金額。

警方提醒，駕駛人開車時若帶著寵物同型，務必以安全方式安置寵物，「即使是小動物，也可能在您駕車時危害您的安全與健康」。

警方甚至在貼文一開頭寫了「設計對白」打趣此事：「狗先生，您在村子裡超速了，請出示駕照。」這則圖文引發許多網友回響，超過7000人留下表情符號，其中4000多人留的是大笑符號。一名網友諷道：「獵犬開車技術其實很不錯的，比我認識的很多人還要好」。一名網友甚至也來了一段模擬對白：「警官問車上乘客『你怎能讓狗開車？』，乘客答『別問我，我只是搭便車而已』。」