台中一名張姓女子與李姓男子結婚，婚後育有3名子女，原本幸福美滿的家庭，卻一問一張照片產生裂痕，張女收到友人傳送丈夫與王姓女員工的合照，雖覺得很可疑，仍相信它們並沒有踰矩行為。

但沒想到，李男111年5月主動向妻子坦承，從107年至111年4這段期間，與經營的租車公司女員工交往，還曾同居在公司2樓房間，還發生多次性行為，交往期間每個月都會給2到10萬不等的包養費、名牌包包及iPhone手機等貴重禮物。

張女不滿丈夫為求原諒，聲稱已與王女分開且不再來往，還提供公司監視器密碼，沒想到，事後她查看監視器畫面時，竟發現丈夫與王女還繼續同居在公司2樓房間，更離譜的是王女在111年5月28日住進婆婆家。

張女111年6月3日返家時，發現房間有王女的內衣、包包等個人物品。丈夫還跟王女如同情侶般光明正大的相約看電影。張女對此感到難堪痛苦，為此請求丈夫與王女連帶賠償精神慰撫金100萬元。

張女向法官表示，丈夫與王女的不正常來往關係，已逾越一般社交來往程度之男女感情親密行為，已破壞婚姻的和諧圓滿，以及配偶一方的忠誠義務。

法官勘驗張女與丈夫的LINE對話截圖，陳男傳訊「我承認識是我自己的錯」、「我自己面對著兩個女人」、「但也痛苦著面對自己的良心」、「從開始聯絡聊天LINE到每週六跑來一起聚會」、「我承認不該欺騙大家」、「我最對不起的人是你」、「你想的到的都做了」、「打炮在哪裡，店裡、旅館、車上」。

法官審酌3人職業、收入、名下財產、家庭狀況等，李男與王女所犯共同侵權行為，其發生期間、次數、樣態，與對張女造成精神上痛苦程度非輕等，日前判決，張女請求精神慰撫金應以60萬元為適當。可上訴。