美式賣場好市多廣受歡迎，民眾也成立社團與群組「好康道相報」。就有一名網友在好市多買了整包干貝，卻發現裡面一顆顏色不一樣，詢問「能吃嗎」，不少老饕們立刻回答「這才好吃」、「是珍品」。

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」貼出照片，透過照片可以看到，買回來的冷凍干貝中，出現了一顆橘色的干貝，特別醒目，由於整包僅此一顆，讓他相當擔心，因此詢問「為何有顆顏色不一樣，可以吃嗎？」

網友在好市多買干貝，整包中出現一顆與眾不同的橘色干貝，讓他擔憂詢問能不能吃。(圖／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區)

不少老饕、吃貨們看到後紛紛回答：「這種才好吃，傻傻的」、「這是極品啊」、「珍品」、「我們想吃還吃不到」、「橘色還比較貴哦」、「在日本會被特別挑出來高價出售」、「代表你賺到了」。

對此水產業者表示，橘色的干貝是生殖週期中，產生過量天然色素導致顏色出現變化，實際上對於口感和味道並無影響，但由於顏色較為討喜，在日本確實有部分店家會特別挑出來後，以較高的價格販售。