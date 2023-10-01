國造潛艦海鯤號28日在台船高雄廠區舉行命名暨下水典禮，軍事專家也介紹潛艦「真圓」艦身焊接的困難，並且若未焊接好，恐難擋魚雷的「爆震壓」！

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘日前在《關鍵時刻》表示，潛艦是弧形焊接，需要很多訣竅，是請一些外國朋友幫忙。過去在海獅潛艦升級時，就是由一些外國朋友一步步去看，也就是一對一盯著，焊完之後還要經過相關檢測。

主持人劉寶傑透露，以前海獅潛艦曾接切開過，做大整修，再焊回去，就已經開始在訓練了。

陳國銘指出，焊完之後還要經過X光檢測、超音波檢測、水性檢測，這才是一小段。潛艦有七大段，慢慢再接起來。

劉寶傑直言，潛艦的「真圓」要非常高科技才做得出來，現在中鋼現在也可以打造「真圓」的艦身。

陳國銘強調，如果焊接時有小隙縫，肉眼看不到，但如果被魚雷打到艦身附近，雖然沒有擊中，但「爆震壓」剛好透過縫隙就貫穿了，所以為何製造潛艦這麼麻煩。