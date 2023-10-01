中秋節吃月餅，邊烤肉邊賞月已成台灣人習俗，然而就有網友表示，今年戶外烤肉的人似乎少了不少，好奇烤肉文化是不是退流行了。對此鄉民們就點出2大原因，直言的確有感。

原PO在PTT八卦版發文，表示從小以來，都覺得中秋節就是烤肉節，不僅鄉下家家戶戶都會烤肉，城市的騎樓跟公園也都是烤肉團，但今年整個「烤味」似乎淡掉許多，自己住家旁邊的烤肉人數比往年少了許多，詢問到底是烤肉文化退流行，又或是現代人不愛烤肉了？

圖為民眾在中秋連假期間，到華中橋下烤肉。(姚志平攝)

不少鄉民們也非常有感，並直言「天氣太熱」和「太麻煩」是兩大原因：「準備和收拾太麻煩，很多人都直接去餐廳烤了」、「吃過一次燒烤店後就不會想自己烤了」、「太熱了，記得小時候這時都有涼意，烤肉很舒服。現在熱死人，雖然今年還是有烤」、「樂趣少很多，光滿頭大汗就受不了」、「真的熱，以前中秋節都要穿薄外套的說」、「少子化年輕人少了什麼風氣都會淡了」。

但也有人反駁，表示連假期間都有聞到烤肉味，也可能只是分散在不同天烤而已，加上政府有限制地點導致。事實上，今年桃園中壢與台中都有舉辦封街烤肉，參與人數超過數百人，台北橋、華中橋等指定地點仍有許多家庭前往烤肉。