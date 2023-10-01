80年代紅極一時的日本寫真女星水澤亞紀（溜井昭子），曾自爆和成龍短暫交往過1年，引起爭議，現68歲的她，是著名美魔女，日前她去觀賞日星赤西仁的演唱會，並曬出合影，讓網友看了超驚喜。

水澤亞紀曬出去看赤西仁的演唱會的照片，和同為演員的兒子Julian Cihi一起，三人留下合影，只見穿著無袖洋裝的水澤亞紀狀態極佳，氣色紅潤、臉蛋看上去幾乎沒太多瑕疵，完全不像已經68歲，雖然手的青筋略為明顯，但自然老去的凍齡美貌，依舊驚艷眾人。

「妳的美麗和風格從年輕時就一直沒有改變」、「很可愛，被兩個帥哥包圍著」、「還是那麼美」、「笑容也太迷人」。水澤亞紀1972年以演員身分出道，後來也跨足歌唱界，擁有清純外型的她，受到外界矚目。不過1995年她為求突破，找來日本攝影大師筱山紀信為她拍攝露毛寫真，35E的傲人身材讓她人氣再攀高峰。

水澤亞紀曾有過一段婚姻，1993年和外籍丈夫離婚，之後她為了宣傳新片，在節目大爆年輕時曾和成龍交往1年，當時她被派到西班牙採訪正在當地拍片的成龍，之後兩人暗生情愫，她更讚成龍私下好體貼，身材也很棒。

不過根據她透露的時間，那時成龍已是人夫，水澤亞紀間接透露自己當小三，遭網友砲轟破壞別人家庭還拿出來說嘴，而成龍被問到是否和水澤亞紀交往過，沒承認也沒否認，僅笑著表示：「我可以單獨聊，這事三言兩語說不完。」