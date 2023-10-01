痛風是一種慢性、代謝性的關節疾病，主要因尿酸鹽結晶沉澱於骨組織和關節，造成關節的炎症反應。因痛風發作常和攝取過多的酒肉有關，也被稱為「富貴病」或「帝王病」。時序入秋後，日夜溫差大，加上此時民眾愛吃海鮮、火鍋，秋天也成了痛風發作的旺季。

在急性期痛風發作時，主要使用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）、秋水仙素（Colchicine）及類固醇止痛；若要長期控制痛風，就要使用降尿酸藥品，如Benzbromarone、Sulfinpyrazone、Probenecid、Allopurinol、Febuxostat，控制血液尿酸值。

值得關注的是，使用降尿酸藥品Allopurinol時務必要多加警覺，尤其帶有HLA-B*5801基因者，用藥後出現史蒂芬強森症候群的風險比一般人高出700倍。食藥署副署長陳惠芳表示，2018年國內曾出現9例用藥後產生史蒂芬強森症候群的個案，其中3例死亡。2019年共5例，其中1例死亡，隨著國人意識提高，此後每年通報的個案都是4例，去年有1人死亡。

中國附醫藥劑部部主任謝右文表示，史蒂芬強森症候群是嚴重的過敏，其過敏反應會展現在皮膚上，出現皮膚潰爛、紅疹、水泡、紅斑等，口腔黏膜也會受損，若情況嚴重，更會出現肝臟、肺部、腎臟等器官衰竭，導致死亡。

謝右文提醒民眾，健保署目前已針對首次使用Allopurinol的患者，提供基因檢測的給付，首次用藥者，務必先就醫接受檢測，確認自己是否帶有HLA-B*5801基因，遵循醫囑按時服藥。陳惠芳進一步指出，即便接受過基因檢測再用藥，民眾也不可掉以輕心，為避免未知的成分導致史蒂芬強森症候群，仍要留意身體反應，若有皮膚紅疹、口腔潰瘍、喉嚨痛、眼睛紅腫灼熱、嘴唇腫、發燒等藥品過敏症狀，應立即回診就醫。