為期3天的中秋連假，隨著國內解封，今年戶外烤肉活動增多，近期因腹瀉就診的人次也呈緩升趨勢。疾管署預估，今年這波烤肉潮的效應將反應在本周，也就是連假以後的這1周，將增加1成左右的腹瀉人次，提醒民眾在戶外也需注意手部衛生，並將生熟食分開，以免交叉汙染。

根據疾管署監測資料，連假前後常易出現腹瀉就診人次上升。9月17日至9月23日當周，腹瀉門急診就診已累計15萬2320人次，近期呈緩升趨勢，高於2020～2022同期，與2018～2019年同期相當。

疾管署副署長曾淑慧表示，2020～2022年期間，因新冠肺炎疫情影響，民眾群聚機會不高。隨著今年解封，人流也增加，加上戶外烤肉活動變多，本周腹瀉的人次預計將比前周增加1成左右。

曾淑慧說明，戶外烤肉時，許多人會忽略手部衛生、未將生熟食分開，且在戶外環境，食材也不像在室內容易保持新鮮。一般而言，在食用受汙染的食物後，預計1～2天內就會腹瀉，因此這波連假烤肉潮的影響，將反應在本周的就診情形。

疾管署提醒民眾，無論是聚餐或烤肉，皆應確保食材新鮮、生熟食分開處理、避免食用未充分加熱的食材，並務必於如廁後、進食或準備食物前以肥皂勤洗手。

而旅宿、餐飲業者，也應加強環境衛生管理，曾淑慧說，有症狀的員工應停止處理食物，並於症狀解除至少48小時後再上班，以確保其他員工及顧客健康。民眾如有疑似腹瀉的症狀，應避免處理食材，儘速就醫、在家休息，並注意補充水分、電解質及營養，如需外出，應佩戴口罩，避免傳染他人。