「我從小就喜歡玩『找不同』的遊戲，長大後當放射科醫師蠻適合我的！」」台北榮民總醫院乳房暨超音波影像科主任賴亦貞說，放射科醫師的工作有一半的時間在看影像，從乳房超音波、乳房攝影到乳房磁振造影，都是協助診斷的重要工具。

放射科醫師被稱為「醫師的第二雙眼睛」，他們的職責是幫病人做各式影像檢查，並協助臨床醫師評估病況。賴亦貞笑說，自己以前有一點「社恐」，原以為放射科會花很多時間和影像相處，比較少接觸病人，後來才發現跟自己想的不一樣，工作上需要常常和病人、臨床醫師溝通，「但我還是蠻開心的！」

大約7、8年前，一名30多歲孕婦摸到乳房有硬塊，前來醫院檢查。當時賴亦貞用超音波探頭一掃，發現情況不妙，馬上安排切片檢查，也順便用超音波檢查腹部，竟發現肝臟也有問題。後來診斷結果出爐，證實是晚期乳癌轉移。

這位病人等到孩子足月就提前生產，馬上開始乳癌治療，經過好一段辛苦的治療後，目前病況穩定，持續追蹤。賴亦貞說，病人有時候來醫院回診，兩人正好遇到時，還會一起回想多年前的情景，「我很替她開心，能夠健健康康地陪伴孩子長大！」

另一位令賴亦貞印象深刻的患者，是自己的同齡朋友。雖然早期發現原位癌，但因為個人宗教信仰，不願意接受手術治療，拖了2、3年，直到胸部嚴重積水，喘到無法躺下來睡覺，才終於就醫，此時已經轉移到骨頭、肺部、肝臟，雖然治療後病況趨於穩定，但只撐了幾年後離開人世。賴亦貞感嘆，如果再提早2年治療，是不是現在還和孩子在一起？搞不好能換回一輩子！

執業十餘年的賴亦貞，接觸過形形色色的乳癌患者。她說，早期乳癌治癒率很高，只要及早切除病灶，幾乎不用化療或放療，只需住院2、3天；即使進展到侵襲性乳癌，只要有治療就有希望，呼籲女性朋友不要害怕，發現異狀務必趕快就醫。

賴亦貞也提醒，目前國民健康署提供45至69歲女性每2年一次免費乳房攝影，符合資格者務必定期檢查。另外，亞洲女性較多緻密型乳房，會影響乳房攝影的診斷率，因此她建議定期安排乳房超音波檢查，兩種影像檢查互補，就能滴水不漏！