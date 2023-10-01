台灣睡眠醫學學會統計，全台有睡眠障礙者約佔人口10％，其中有80～100萬為睡眠呼吸中止症患者，若是晚上打鼾聲音大、夜尿等各種睡不好的症狀頻繁出現，就算晚上沒有熬夜，睡眠時間超過6小時，白天仍有精神不濟、想打瞌睡的情況發生，小心就是睡眠呼吸中止症找上身。

新竹馬偕醫院醫師李翊豪說，近期診間觀察，患有睡眠呼吸中止症病患平均年齡明顯下降，過往就診年齡平均40歲以上，但近年小於35歲的病患人增加，且新竹馬偕門診患者中，有7成是竹科工程師。

李翊豪說，竹科工程師工作常常需要加班或是夜班輪班多，作息及飲食時間不穩定，影響新陳代謝，平常運動量若是不足，容易造成BMI指數過高、肥胖機率增加。

而工作壓力大更會提升肥胖的機率，當壓力大到使自律神經平衡受到干擾時，交感神經可能會過度激活，同時副交感神經可能會受到壓制，這種情況有可能導致腸胃道運動的減緩、消化過程的延緩，進而影響脂肪的代謝與累積。

李翊豪提醒，睡眠呼吸中止症的高風險族群，睡眠期間的血氧濃度比打呼次數更須重視，因缺氧是造成器官損害的凶手，若發生「打呼、肥胖、睡不飽」3個症狀時，一定要有警覺。「打呼」為鼾聲大到在房門外也能聽見；肥胖為BMI超過27；而「睡不飽」則是白天精神不濟、想打瞌睡。

李翊豪建議，改善睡眠呼吸中止症第一步以減重為主，讓BMI降到24以下降低脂肪組織堆積，其次搭配非侵入式的正壓呼吸器輔助，在體重沒有降到標準值之前，能透過輔具在喉道塌陷時進氣，以達到呼吸不中斷、大腦不缺氧，身體維持良好的睡眠，器官才能真正休息、啟動修復機制。