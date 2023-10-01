林昀儒（左）、莊智淵（右）。（中華奧會提供）

林郁婷。（資料照／中華奧會提供）

網球女雙金牌戰由詹詠然／詹皓晴打敗梁恩碩／李亞軒，替中華隊進帳1金1銀，混雙金牌戰梁恩碩／黃琮豪歷經3局大戰雖敗北，仍帶來一面銀牌。加上在滑輪溜冰女子1萬公尺計分淘汰賽上，施沛妤、楊合貞聯手「金包銀」，中華隊單日斬獲2金、3銀，總共累積7金、9銀、9銅，金牌數超越香港的5面，中華隊在獎牌榜躍升第7。

射箭項目在開幕式第8天後才展開賽程，東京奧運反曲弓男團銀牌班底魏均珩、湯智鈞將出戰個人資格賽，也要力拚亞運男團連霸。剛止步田徑100公尺準決賽的「台灣最速男」楊俊瀚，繼續出征200公尺預賽，上屆亞運楊俊瀚在200公尺項目跑出20.23秒摘下銀牌，同時也打破全國紀錄。

桌球男雙「老少配」莊智淵／林昀儒在8強演出「讓二追三」大逆轉，驚奇扳倒中國大陸林高遠／梁靖崑，成為中華桌球隊中唯一延續戰線的獨苗，莊智淵、林昀儒分別在男單8強不幸敗北，將專心應付男雙4強賽事。

女子拳擊57公斤級16強賽事，中華隊林郁婷打退菲律賓選手佩特西奧（Nesthy Petecio）晉級8強，不僅報了東京奧運落敗之仇，林郁婷也要挑戰巴黎奧運參賽權。有機會挑戰獎牌的中華棒球代表隊，小組賽首戰遭遇資格賽打上來的泰國，據「中央社」報導，中華隊並未透露先發投手人選，僅表示將會推出業餘右投登板。泰國將推出「台泰混血」林國樑先發。