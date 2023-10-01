2024總統大選，藍白是否合作備受關注，民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡日前拋出，雙方比民調，輸的退選；國民黨總統參選人侯友宜回應表示，重點是實現政黨輪替。前立委沈富雄認為，柯文哲若是不合、選到底，不會當選總統，但若是最後仍當選呢？他不禁開玩笑說，「已經送房子送太多了」，他更指出，「藍白合」只能有一個結果，就是「侯柯配」。

沈富雄9月30日在《全民平評理》節目中表示，藍白不合，選戰就結束了，也就是賴清德贏了，而若能「藍白合」只可以有一個結果，就是「侯柯配」；而藍白要合的原因，是因為要合才能勉強一博，還有來自基層過半選民的期盼，不是上面那些能人自己想什麼，然後去操控，就可以達到他們要的目的。

沈富雄認為，柯文哲若是不合、堅持選到底，不會當選總統，但若是當選呢？他對此不禁開玩笑說，「已經送房子送太多了」，由於先前沈多次以房產作為賭注，斷言柯不會當選，因此他的這番說法，引來現場一陣爆笑。

沈富雄點出，國民黨沒有柯文哲合作就完蛋了，但柯沒有國民黨則還好，柯的目的不在於當選總統，而是要趁這個氣勢，讓民眾黨更進一步成長；但民眾黨不分區立委若從5席變成8席，有兩個不同的情況，一個就是三黨不過半，民眾黨可以拿翹，但是若有人過半，就沒搞頭了；而民眾黨若有8席不分區立委，國會委員會則會有2席召委，根本微不足道。

沈富雄表示，老百姓希望藍白合，柯文哲要抓住機會、佔盡便宜、搶盡光芒，這三點如果能充分達到，將是柯文哲最頂尖的黃金時代，就可主導未來4年政局。