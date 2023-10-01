屏東縣恆春鎮終年四季如春、景色怡人，吸引了許多觀光客慕名而來，經營「柴犬Shiba《Mikasa》一家の生活日常」粉專的郭先生，今年8月到恆春旅遊時，目擊當地「靜蓮寺」疑似「不當飼養」毛孩，將狗拴在木堆上，活生生的將牠「曬死」，驚見全程的郭先生氣憤之餘用手機拍下證據，通報縣府農業處的動物保護及保育科，並將畫面PO上網。虐狗事件曝光後引發熱議，而該寺廟比丘尼過往的惡行，也漸漸被恆春居民起底，讓許多人不敢置信。

郭先生指出，他今年8月到恆春住進民宿時，發現隔壁寺廟比丘疑似虐待毛孩，不僅將狗鏈栓在木堆上限制行動，還經常沒餵飯、給水，甚至還活生生將無辜的狗兒連日曝曬於烈日中，每次上前關心，廟方還嫌他多事，讓他痛批毫無人性。

「牠四肢僵直開始抽搐，最後就這樣走了！」郭先生詳細的描述事發過程，心情十分沉重。當時他正在民宿休憩，民宿業者的兒子在樓上曬衣服時，看見隔壁寺廟的狗兒躺在地上不斷抽蓄，嚇得大叫，郭先生聞聲定睛一看，發現狗的四肢僵直，一陣抽搐後就再也沒有動靜，於是趕緊過去通知廟方。

恆春比丘尼疑似不當飼養毛孩，毛孩遭烈日曝曬慘死。（圖／讀者提供）

沒想到得知消息的比丘尼並不在乎毛小孩的死活，反而氣定神閒的離去，過了好一段時間，才請幫寺廟除草的工人將毛孩屍體用「垃圾袋」包起來，隨意棄置在寺廟後方的空地，目擊全程的郭先生忍無可忍，將過程拍下通報動保科，並將證據PO上網，整件事曝光後引起網友撻伐，甚至有當地居民跳出爆料該比丘尼過去的惡行，才正式揭開「假面尼姑」的惡行。

「比丘尼虐狗」事件在當地吵得沸沸揚揚，連寺廟旁的民宿業者也看不下去，跑去向廟方抗議，沒想到比丘尼卻矢口否認，發現裝傻沒用後連演都不演，直接對民宿業者拍桌怒吼：「都是過去的事！」，讓業者相當傻眼，認為該比丘尼的行徑太可惡。

郭先生指出，除了不幸曬死的狗兒外，尼姑還飼養另外2隻毛孩，讓他十分擔心。不過寵物屬於私人財產，旁人無法置喙，他不想讓另外2隻毛孩走上相同命運，才趕緊通知動保科，但因恆春地處偏遠、其他案件繁多，動保人員無法即時處理，比丘尼也聲稱已將狗兒埋葬，所以無法確認釐清毛孩死因，造成證據不足、無法對廟方的惡劣行徑進行處置，讓他十分無奈。

雖然能理解動保科的為難，郭先生仍對毛孩的不幸遭遇感到非常難過，呼籲政府應多重視動物福祉，讓偏遠地區的動物也能被好好保護，否則類似事件只會不斷上演，更多無辜生命慘遭毫無人性的虐待。

雖然郭先生立即通知廟方，毛孩屍體仍被曝曬許久，才由寺廟除草工人用塑膠袋包裹處理。（圖／讀者提供）

更多 CTWANT 報導