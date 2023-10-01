在恆春當風評不佳的「靜蓮寺」比丘尼，自從「虐狗事件」慘遭炎上後，成為外界關注焦點，當時向比丘尼承租廟旁土地的民宿業者也看不下去，跳出來向廟方抗議卻遭對方拍桌咆哮，如今「虐狗事件」持續延燒，民宿業者向本刊揭發該寺廟不為人知的另一面，本應慈悲為懷的出家人，竟將寺廟用地當成斂財工具。

業者張小姐過去到恆春進行家族旅遊時，選擇了靜蓮寺旁的民宿入住，由於環境清幽且風景宜人，讓張小姐來屏東遊玩時都選擇下榻在此，多次入住後，逐漸得知前業者因個人因素打算頂讓，於是張小姐在因緣際會下接手民宿，前業者再三提醒隔壁比丘尼「錙銖必較」，當時張小姐不以為意，沒想到卻因此結下了一段令人苦惱的緣分。

民宿業者曾試圖勸告比丘尼，卻遭對方拍桌怒吼：「都是過去的事」。（圖／讀者提供）

「她說牠們都是畜生，要來吸收寺廟的靈氣」張小姐想起比丘尼對毛孩的形容詞，感到十分荒謬，每當經過寺廟時，都發現比丘尼養的毛孩被鍊子栓在廟前空地，周圍不僅毫無遮陰處，連基本該給毛孩的飯盆、水盆都經常不見蹤影。四季如春的恆春，烈日當空連人可能被「曬暈」，行動受限的毛小孩更難逃烈日荼毒，只是張小姐每次上前餵食時，都遭比丘尼驅趕，如今已有1隻毛孩慘死在靜蓮寺，讓她痛批對方泯滅人性。

張小姐向本刊透露，經營民宿時遇上有心人士檢舉而慘遭開罰，讓她十分納悶，因為該民宿已經營多年、評價很好，不料她才接手不到幾個月就被檢舉，原來是民宿缺少營業登記，於是急急忙忙的整理各種資料前往政府機關登記，卻在申請過程中得知該地是「寺廟用地」，無論如何都無法獲得「民宿營業登記」，讓張小姐氣得找上廟方理論。

廟方將建物謄本內「寺廟用地」分割出黃色區塊，出租給不知情的業者經營「非法民宿」。（圖／讀者提供）

雙方在理論過程中，比丘尼仍不斷跳針地說：「多繳些罰款就好」、「過去也是這樣」等言論，堅持土地即便是「寺廟用地」也沒關係，聲稱民宿多年來都是如此經營，還強調民宿仍可照常營業，詭異的邏輯讓張小姐放棄溝通，決定合約一到期就離開這是非之地。

張小姐氣憤指出，比丘尼明知該地為「寺廟用地」，卻故意隱瞞實情將民宿出租給不知情的業者，同時收取數十萬元的高額保證金，無良的斂財行為及踐踏生命的行徑，讓她對靜蓮寺大失所望，認為廟方應受法律制裁，不能再讓無辜民眾持續被宗教外衣下的「假慈悲」陷害。

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