馬來西亞網紅凱魯阿明（Khairul Aming）在TikTok上坐擁370萬粉絲，此外他也是美食企業家，公司每年的營業額高達750萬令吉（約5140萬台幣），讓他躋身百萬富翁行列，雖然事業有成，但他還是堅持過著簡樸的生活，因為白手起家的他也曾為了還債，整整5年都在工作，他也分享自己的人生哲學「人越有錢慾望就越多，因為錢永遠都不夠用。」

凱魯阿明雖然擁有成功事業，但私底下的生活卻一點也不奢華，更是出了名的簡樸，他先前接受訪問時，被問及為何不「提升」自己的生活品質，偶爾過過奢華的日子，他則回應「當人越有錢，慾望就會越多，如果支出隨收入一起增加，那麼就會回到以前的生活，夜裡會睡不了好覺，因為錢永遠都不夠用。」

事實上，凱魯阿明的價值觀除了是受到白手起家的背景影響，他也透露自己曾為了還清債務，整整5年都在工作毫無休息，經歷過辛苦的日子後，他也徹底明白能安心過日子，就是最好的生活。

凱魯阿明也笑說，雖然已還清過去的債務，但現在依然有負債，也就是買給媽媽的國產車，貸款還在慢慢還中。