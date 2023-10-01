命理專家雨揚老師在臉書上分享10／1～10／7的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖鼠、虎、馬，其中生肖鼠者財運極佳，可做短線投資，月收將節節上升；生肖虎者感情甜蜜美滿；生肖馬者則事業運看好，優秀的業務能力有望得到上級肯定。

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：鼠、虎、馬

▍鼠

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

事業運看漲，在工作上能獲得許多靈感，且可變成實質的幫助，讓你在工作上靈活有創意，輕鬆贏得上司好評。愛情運美好，單身的朋友可以多透過手作的點心、小卡片等小東西，增添心儀對象對你的好感，有伴者無論開心或煩惱的事都可向伴侶吐露，讓對方感受到你的信任，為彼此的關係加分。財運非常好，可進行一些短線投資，獲取不錯的成果，讓你的月收節節高升 。

▍牛

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

職業面臨瓶頸，容易因急於取成而犯些錯誤，讓後績工作節奏被打亂，甚至遭受上司質疑，令你身心俱疲。愛情運普通，單身者可邀約心儀對象去野餐，在大自然中共度時光，雙方的相處變得輕鬆自在；有伴者可接送伴侶上下班，讓他感受你對他的用心，彼此的心因此更靠近。財運艱困，應檢視自身的消費習慣，以免因刷卡太過歡快而陷入卡債泥沼。

▍虎

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運興旺，近期因個人評價表現優良，得到客戶賞識，也因此給予你不少訂單或合作機會，讓你收穫豐碩成果，職場得意。愛情運甜蜜美滿，單身者可換新髮型或新造型，藉此吸引有緣對象靠近；有伴者可在工作結束後，主動約另一半看電影，或上餐廳享受悠閒時光，讓感情生活更有滋有味。財運尚可，幫朋友經營生意或幫朋友賺點外快，將能讓你得到不錯的報酬。

▍兔

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

工作運平平，近期急需處理的事務較多，只要開口請求他人支援，必能使你手上塞車的業務得到他人相助，讓你能順利完成所有工作。感情運欠佳，單身者容易將較高期待放在心儀對象身上，小心讓對方感到壓力，對你漸行漸遠；有伴者切勿以情緒勒索的方式對待伴侶，建議應學會以溝通來表達自身的情感和需求。財運稍弱，容易因一時迷惑而衝動購物，或投資想賺價差卻誤判情勢而失利，宜克制自己的野心與欲望，以免財務緊繃。

▍龍

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運安穩，近期有望透過朋友的引介結識新客戶，並與對方合作愉快，在職場上廣結善緣。愛情運普通，單身者可多陪伴家人或幫家人帶小孩，增進與家人間的互動情誼；有伴者可多利用休假日，或全家一起大掃除或布置居家，能讓家中煥然一新，也為家庭生活創造新意。財運穩定，可持續持有先前投資項目，並且求穩不求快地繼續投資，能為你鋪陳通往致富的道路。

▍蛇

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場運回穩，有機會為工作進行專業能力進修，並能在進修場合結織有助未來職涯事業發展的對象，為你締造職涯新人脈。感情運穩定，單身者可多參加社區聚會，和周遭居民打好關係，有助成功打開你的交朋圈；有伴者可多向伴侶撒嬌表達愛意，讓另一半感受到你的依賴，彼此幸福滿滿。財運低迷，應慎防網路購物騙局，也要謹守投資底線，若有人來報明牌，建議一律禮貌婉拒，以免誤入陷阱。

▍馬

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運看好，能展現出優秀的組織能力，將複雜業務處置得恰到好處，讓上級對你十分滿意。感情漸入佳境，單身者宜多方展露親切微笑，你的魅力將為你開啟桃花吸引力；有伴者和伴侶之間默契滿滿，能用一個眼神或動作，精準向對方傳達自己的心聲。財運不錯，宜主動關切客戶，和客戶保持良好的關係有助提升業績，賺取更多收入。

▍羊

事業★★ 愛情★★ 財運★★★

職業運欠佳，近期容易碰上不講理的客戶，建議站在對方的立場思考，理解他們的疑慮，才能凸顯你的專業和用心。愛情運偏弱，單身者在事業上付出大量心力，難以有精力維護自己的外表，魅力值稍嫌不足；有伴者和伴侶的付出不對等，建議可與伴侶溝通，一起找到解決的方法。財運普通，建議改變行銷策略，善用廣告宣傳，有助吸引更多客戶，帶來豐厚收益。

▍猴

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業蓬勃發展，有貴人協助熱心引薦，讓你接觸到許多商機滿滿的案子，以及身家不凡的貴人，為你的事業開啟新的可能。愛情運讓人欣羡，單身者舉手投足皆散發魅力，使你邀約不斷；有伴者應多花時間陪伴孩子或多關懷晚輩，能與晚輩之間更加靠近，讓家運更緊密。財運上揚，近來偏財運不錯，可多參加抽獎活動，有機會得到令你驚喜不已的獎品或獎金。

▍雞

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場能見度大增，可主動接觸先前不熟悉的業務，有望藉此增進職場實力，讓你因有經驗而在未來獲得升遷機會，為美好職涯鋪路。感情運平淡，單身者可多多充實自我，讓自己條件更加分，成為更具吸引力的人；有伴者要大方說出伴侶的優點，讓美言為感情增添暖意，也能影響伴侶，使對方成為也會稱讚你的人。財運不錯，可透過親友的幫助得到賺外快的機會，或透過親友仲介賣掉閒置已久的物品，讓你獲得不錯的進帳。

▍狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作運上漲，可主動向同事們提供協助，有望在主動協助力中與同事建立更深厚的革命情感，自動創造職場貴人運。感情運平穩，單身者可多與心儀對象在社交媒體上互動，例如關心對方心情，用主動創造感動，讓對方對你依賴大增；有伴者可多帶伴侶參加朋友間的聚會，讓彼此共同朋友更為增加，建立更多的連結與話題。財運平平，可多觀察市場動向，才能在適合時機賣出手上的投資標的，賺取不錯的價差，為自己成功加薪。

▍豬

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運穩定，將被指派較為複雜的任務，所幸能遇到有經驗的同事帶著你一起完成，讓你賺到經驗又能順利交差。感情運低迷，單身者在面對感情時態度總是搖擺不定，以致錯過能向對方表白感情的好時機；有伴者和伴侶的生活習慣有些不同，建議以理性的態度溝通，以免雙方發生摩摖或爭吵。財運平淡，可與親友合作，例如共同投資或合夥生意，將有望得到不錯的報酬，也可趁勢學習他人的投資觀念，為自己取得致富先機。