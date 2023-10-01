印度德里田徑錦標賽今年出現荒唐的鏡頭，因為官方的反禁藥組織無預警突襲藥檢，導致男子100公尺決賽的8位跑者逃走了7人，只剩下1位沒有作弊的庫瑪爾（Lalit Kumar）。根據旁觀者拍攝的影片，庫瑪爾獨自完成了決賽，他說：「我覺得好笑又可悲，好笑的是我還沒比就贏定了，可悲的是我知道是藥檢官員嚇走了其他跑者。那些跑者是我的前輩，他們原本該是我的榜樣。」

英媒報導，印度的成年組賽事作弊嚴重，甚至蔓延到青少年組，運動員為了競爭而放棄自己的健康。幾年前就有人在網路貼出體育場裡被隨意棄置的注視針筒，可見禁藥使用的猖狂。此次比賽是在著名的賈瓦哈拉爾尼赫魯體育場，這座舉辦過大英國協賽事的賽場也被汙染了。

庫瑪爾說：「我很高興藥檢官員出現，我沒做虧心事，我很樂意奉上自己的檢測樣本，我很希望藥檢官員能夠出現在更多的比賽。」最初有人將庫瑪爾獨自完成比賽的影片放上Ｘ平台，發文期許讓印度獲得乾淨的比賽，現已被刪除。

決賽的8位跑者只剩1人，雖然庫瑪爾「跑贏了」，但這和選舉時的同額競選不同，依照規定需要3位參賽者以上才能計算成績，因此庫瑪爾沒有拿到金牌，比賽等於是取消了。