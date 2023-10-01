中秋連假結束後將有颱風影響台灣，最新預報顯示，「小犬」持續往西走，預估周二將增強為中度颱風，且影響範圍「包括大部分台灣」。路徑雖仍有不確定性，但假期尾聲要開始做好防颱準備了。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，氣象署認為「小犬」會以偏西方向通過台灣南端近海，70%機率範圍包括大部分台灣及呂宋島北端。歐洲模式模擬，「小犬」周三至周五影響最大；美國模式則有小機率向北迴轉遠離。

今年中秋是2015年來最大滿月，明月懸掛天空，連鐵塔都相對渺小。（季志翔攝）

吳德榮指出，周二下午起北、東有局部雨，到了周三，北部、東半部雨勢加大，西半部也有雨，周四、周五兩天降雨明顯，實際影響程度、範圍，得看「小犬」屆時動向。

今、明受微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，桃園以北、東北部有短暫雨，花、東也有短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲。今各地氣溫：北部24至35度、中部24至35度、南部25至35度、東部22至34度。