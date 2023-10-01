數據顯示，大陸TOP 100房企9月單月銷售額年降24.1％，月增長24.8％。8月底多部委實施房市措施，隨後一二線城市加入放鬆限購限貸政策行列，近期各地政策出台頻次有所加快，政策支持力度增強，提振了市場信心。

在今年前9個月，大陸百大房企銷售總額約人民幣4.85兆元，年下降10.3％，降幅相比前8個月擴大1.7個百分點。

中指研究院指出，預計未來在核心城市市場活躍度提升以及去年低基數效應顯現背景下，第四季大陸商品房銷售面積年降幅將有所收窄。

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