一名男子到傳產公司工作，月薪為2萬6400元，但才到職2個月就被炒魷魚，主管批評他每天準時上下班、吃午餐，沒有上進心，理由讓他超級震驚，「這是傳產陋習？只做好份內的事不行嗎？」貼文引發網友熱議，多數人都替他感到慶幸，「標準慣老闆思維，還好你離開了。」

原PO昨（9月30日）於論壇《Dcard》指出，到新公司到職2個月，前幾天被炒魷魚，主管給的理由是因他都準時上下班和吃午餐，主管認為他是新人，若比表定上班時間8點早到，就要開電腦工作，中午休息鐘響也要再忙一陣子才可和同事去用餐，如此一來其他部門的人才會覺得「很團結」，批評他的表現沒有上進心。

原PO超級傻眼，震驚地不知道怎麼說話，「這究竟是奴性過重，還是傳產的陋習？又或者根本是我的問題？」該工作的月薪只有2萬6400元，「只做好份內的事不行嗎？」

貼文引發網友討論，「這個薪水還要求個鬼」、「給你2萬6400元，以後你的人生就是公司的一樣？」、「標準的慣老闆思維，被資遣也好」、恭喜解脫了，這種工作幹10年也不會漲薪水」、「不是你的問題，早點離開這鬼公司也好，天知道之後還有什麼怪到爆的陋習」。