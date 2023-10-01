舊金山巨人總教練卡普勒（Gabe Kapler）在邁入10月的前夕遭到解雇，這位率隊寫下107勝隊史紀錄的教頭還剩餘1年合約，但是4年皆未能闖過國聯分區系列賽。巨人棒球部總裁賽迪（Farhan Zaidi）的耐心已經磨完了，他向老闆建議撤換總教練，很快獲得批准，巨人本季是失敗的78勝82負，卡普勒接到消息時只剩最後兩場例行賽。

賽迪聲明感謝卡普勒率隊度過艱辛的2020年疫情球季，又在2021年譜寫107勝隊史紀錄，「身為卡普勒的同事與朋友，我對他懷抱無限的敬意，我代表巨人球團感謝他的貢獻，祝福他未來一切順利。」

卡普勒在巨人累積4季295勝249敗，他們在2021年107勝55負擠下宿敵道奇（106勝）豪奪國西冠軍，但是巨人該年季後賽被道奇打敗，等於是白忙一場。卡普勒另外的3個球季都乏善可陳，去年勉強達到81勝81負，今年打出一點希望卻又在中途被道奇甩開，這個成績看在高層眼裡是不及格的。

美媒CBS灣區記者指出，巨人鐵捕波西（Buster Posey）打完2021年球季之後退役，他獲得球團經營層的信賴，擁有很大的發言力，賽迪將會徵詢波西對新教練人選的意見。