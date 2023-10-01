BLACKPINK成員Lisa登上法國性感瘋馬秀（Crazy Horse），目前已結束兩場表演，除了團員Jisoo、Rosé到場支持外，其中作為Lisa緋聞男友的LVMH集團的三公子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault），更是連兩場都帶著家人現身。在第二場秀中，Lisa更大膽在全場面前調情弗雷德里克阿爾諾，也讓豪門婆家的態度備受矚目。

Lisa於法國時間28日開始，一連演出5場瘋馬秀，令許多觀眾相當期待，在第一場秀時，有觀眾表示Lisa脫下的衣服後往台下丟，此舉引來陸網撻伐，不過弗雷德里克阿爾諾似乎沒受影響，甚至在第二場秀，又帶著哥哥和媽媽一起前往，根據現場觀眾指出，弗雷德里克阿爾諾只有在Lisa現身才會鼓掌。此外，Lisa延續第一天的丟衣環節，這次將綁在水晶胸衣上的黑色絲巾解下來後，直接往弗雷德里克阿爾諾面前扔，兩人在全場面前調情。

同時在Lisa演出結束後，弗雷德里克阿爾諾便帶著家人到後台去看她，可看出男方的家人對於Lisa跳瘋馬秀的態度相當開明，而小倆口在瘋馬秀甜蜜互動，也讓外界猜測兩人原先的地下情是否會轉為公開認愛。

據悉，Lisa登瘋馬秀雖然造成爭議，但票價還是被黃牛炒高，從原本的250歐元（約8527台幣）漲成44萬台幣，相當驚人。