5名犯嫌依妨害秩序罪移送新北地檢偵辦。（照片 / 劉詠韻翻攝）

中秋夜敬酒惹禍！KTV酒客失控揮拳大亂鬥 警逮5男法辦

新北市蘆洲區和平路今（1日）凌晨2時43分許，警方接獲民眾報案指稱，某處卡拉OK店發生一起打架鬥毆案。據了解，楊男酒後因敬酒糾紛，攻擊友人施姓男子，其餘友人見狀後竟為勸阻也紛紛加入該起鬥毆。蘆洲警獲報後，隨即派員前往，並將現場3名傷者及時送醫，幸均無生命大礙；另5名犯嫌則帶返釐清案情，並依《妨害秩序罪》移送新北地檢偵辦。

據了解，該起鬥毆糾紛起因於一名楊姓男子 (38歲)與多名友人於卡拉OK飲酒暢聊，施男(36歲)隨後則因受邀前來加入飯局。施男於敬酒聊天時，認為楊男無禮動手，人又勸阻不聽；楊男於是憤而反擊，其餘友人見狀則從原來的一旁勸架變成鬥毆參與者。

警方調查，其中林男 （30歲）、楊男（41歲）及丁男（25歲）均有動手打人，而施男雙方最終則雙手、頭部受有擦挫傷。當時員警獲報抵達現場後，隨即將3名傷者緊急送醫，並依妨害秩序罪將5名犯嫌移送新北地檢偵辦。

蘆洲分局提醒民眾，飲酒易有脫序行為，為避免衝突請搭乘大眾運輸返家休息，若有任何不法行為，本分局將依法嚴辦，以遏止其脫序歪風。

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