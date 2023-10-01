由於觀賞串流平台風氣盛行，迪士尼今年6月宣布經營電視頻道計畫調整，繼迪士尼頻道2022年初關台後，旗下的11個頻道也將在今年陸續退出台灣，昨(9/30)網友紛紛轉發衛視電影台的臉書宣告10月1日起終止服務貼文，但不少台灣網友今打開電視發現該頻道還在，對此，有網友解答回應，因為有新買家出現和迪士尼總部談好條件，台灣地區的衛視電影台、STAR Movies Gold將繼續經營下去。

據知，今年中迪士尼向NCC提出報告，表示將會陸續撤出旗下11個頻道，包括衛視中文台、電影台，還有Baby TV、Star Movies HD、國家地理高畫質野生頻道、國家地理國際頻道、國家地理頻道、STAR Movies Gold、STAR World、星衛HD電影台、星衛娛樂台，第一波將於10月1日停播3頻道，其他則在明年1月1日停播。

香港地區的衛視電影台臉書專頁昨發文。（圖／翻攝自衛視電影台 SCM FAN CLUB臉書）

昨臉書專頁「衛視電影台 SCM FAN CLUB」宣布該頻道將於10月1日起停止服務，「不捨。感謝」，並表示：「再次多謝各位觀眾多年來的支持！」，引來網友回應：「太感傷了，從小看到大耶！」、「童年的回憶再見」、「以後沒有九品芝麻官了」、「這樣今年過年怎麼看港片」，但也有人過了凌晨12時好奇問：「我家的還在」、「只剩台灣地區沒有終止服務」、「快了，今年迪士尼旗下都要收掉想看就得訂閱D+」。

網友解答台灣衛視電影台仍存活主因。（圖／翻攝自衛視電影台 SCM FAN CLUB臉書）

對此，另有眼尖網友解答說：「台灣地區原本也是10/1終止服務，後來已經有新買家買下台灣經營權，也跟美國的迪士尼總部談好條件，目前兩個相關電影台都會繼續經營下去」，細查可見「衛視電影台 SCM FAN CLUB」臉書專頁確實是香港的Fan Club，台灣的衛視電影台臉書專頁為「Star Movies Gold & 衛視電影台」，上月26日仍在宣傳10月上片強檔新片有《斷網》、《人生真美麗》、《不能流淚的悲傷》等，可見確實已經挺過停台危機，將繼續經營。