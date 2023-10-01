日前有民眾在網路上PO出買到綠臭蛋訊息，讓進口蛋的爭議升溫成全民關注的食安議題，未料卻被以妨害名譽罪嫌送辦。資深媒體人黃揚明認為，民進黨用社維法硬幹，讓大家不敢講政府的壞話，若明年由民進黨總統參選人賴清德當選，不會讓在野陣營有好日子過。

有民眾日前在臉書貼文提及買到黑綠色臭雞蛋，遭農業部認定散播虛假訊息，向警方報案，謝男到案後被以妨害名譽罪嫌函送台北地檢署偵辦。對此， 黃揚明昨（30）日在政論節目《週末大爆卦》中指出， 如今的民進黨不需要數位中介法、直接硬幹。他感嘆表示，各界好不容易把數位中介法擋下來，怕殘害言論自由，尤其是網路上的言論，未料民進黨竟直接用社維法硬幹，讓大家都不敢講政府的壞話，「果然是民進黨會想出來的辦法」。

黃揚明強調，若明年賴清德當選，且國會仍由民進黨取得多數，什麼法還是照過，在野陣營若沒有意識到覆巢之下無完卵，以為賴清德當選小黨還可以發展、國民黨還是泱泱大黨，就太天真了，「民進黨不會讓他們有好日子過」。

若這種現象持續，黃揚明直言，不僅人民會被政府欺壓，媒體功能也會越來越小，一但沒有監督政府力量，最後就變政府獨大，而台灣將成獨裁國家。黃揚明重申，民進黨沒有在怕，他們才是神擋殺神、佛擋殺佛的政黨，在野陣營若小看民進黨決心，未來將被團滅。