前海軍顧問郭璽日前點名，被前參謀總長黃曙光指控「阻撓國造潛艦發展、外流機密」的立委，就是藍委馬文君，氣得她提告郭加重誹謗，但也因此被綠營拿凍結潛艦預算的往事猛打。對此，國民黨立委洪孟楷表示，立委監督預算本就是天經地義的事，他更透露，同樣在國防委員會的民進黨立委羅致政、王定宇，也曾凍結過一筆潛艦相關費用。

在郭璽的爆料引發外界關注後，馬文君遭到圍剿，被追打她凍結50億潛艦預算一事，馬的對手、民進黨立委參選人蔡銘軒也指控，馬一直阻擋國造潛艦預算，並要馬「說清楚、講明白」。針對指控，馬文君回應，潛艦原型艦根本沒有測試，就要匡列後續預算，會期開議後，該監督就監督、該刪除就刪除，審議過程都會有實況轉播，會議紀錄也有白紙黑字，歡迎所有國人關注。

洪孟楷昨日（9／30）在政論節目《TVBS戰情室》指出，黃曙光的指控若是為真，情節相當嚴重，檢方應立刻啟動調查，而不是放任謠言繼續傳播。他提到，馬文君長期待在國防委員會，還曾擔任過召委，她的監督力道自然會很強，但這本來就是應該的事。

洪孟楷接著說，現在網路上有人做哏圖，指控馬文君凍結預算就是不支持國防，但事實上，羅致政、王定宇以及無黨籍立委林昶佐，也曾凍結過一筆潛艦國造的10億元費用。他表示，立委為人民監督預算天經地義，凍結並不是刪減預算，外界重點應放在國防項目進度「是否已向立院進行專案報告、進行解凍」上。