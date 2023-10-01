今年第14號輕度颱風「小犬」目前位於菲律賓東方海面上，向北北西轉西北進行，氣象粉專「林老師氣象站」指出，最快周二清晨增強成中颱並接近台灣陸地，是風雨最強的時候，預測路徑將從巴士海峽附近通過，接近台灣海域的機會大，預估周二清晨發海警，周三白天陸警。

小犬颱風將以中颱之姿接近台灣。(翻攝自氣象署)

林老師氣象站今天在臉書發文，今年第14號颱風「小犬」即將進入海水熱焓量大、垂直風切小、海溫又高的海域，強度將會持續增強，預估最快在周二（3日）清晨，就會升級為中度颱風；不只變強，也變大，7級暴風圈半徑也從原先的120公里增大為150公里，後續還有再增大至200公里的機會。也就是說，未來「小犬」將以中度颱風之姿，最接近台灣陸地，這將是風雨最強的重要階段，也是影響我們最大的關鍵階段。

小犬颱風將轉中颱，各國數值模式預測其路徑將從巴士海峽附近通過，接近台灣海域的機會最大。(翻攝自林老師氣象站)

林老師氣象站說，受北方副熱帶高壓強度持續維持，「小犬」颱風路徑將再偏西、偏南；而各國模式預測其路徑將從巴士海峽附近通過，接近台灣海域的機會最大。如果，颱風移動路徑、移動速度及強度大小不改變的話，評估周二（3日）清晨到上午，會針對「小犬」颱風發布海上颱風警報，至於會不會發布陸上颱風警報，還要看後續環境變化及颱風本身的強度大小而定。不過現況看起來，陸警發布的機會相當大，最有可能會落在周三（4日）白天。

氣象署也指出，周一（2日）前颱風「小犬」大致以北北西或西北方向行進，周二（3日）開始往西分量才明顯增加，其影響台灣程度和周一前偏北程度有關，路徑仍有不確定性，若較偏北行進，北部、東半部地區及中部山區降雨會較顯著，但若路徑較偏南，降雨以東半部及南部地區為主。