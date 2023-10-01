市場預期美國聯準會（Fed）暴力升息循環已接近尾聲，投資人如何在今年最後一個季度，進行具有前瞻性的資產配置，面對這一波升息循環結束後的全新環境，成為當前國際金融機構的首要課題。而繼匯豐銀之後，渣打銀行也將於10月5日說明「2023年第四季全球投資展望」，受到市場高度關注。渣打銀本次的展望說明，主要聚焦三面向。據了解，由於美國政策利率觸頂且經濟前景朝向「軟著陸」發展，其它主要央行暗示緊縮政策告一段落，可能支持金融市場風險偏好在第三季修正過後重新回溫，因此渣打銀行提出第四季應留意的三個面向，分別是：一是美國能否避免經濟衰退？二是如何應對大陸市場的風險？三是利率見頂的情況下如何調整資產配置？本次的投資展望說明會將由渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪進行市場剖析，包括經濟前景與投資展望。股市方面，由於債券殖利率上升、美國消費者信心疲軟、大陸房地產業困境以及對美國政府停擺的擔憂日益加劇，全球世界指數（ACWI）及美國標普500指數近期表現不佳，就12個月資產觀點來看，最看好地區是日本股市，但將亞洲（除日本）下調至中性，美股上調至看好，主要是美國第二季業績強於預期後，企業盈餘增長持積極觀點，且聯準會的緊縮周期可能會暫停，衰退可能會推遲。就產業別來說，美國健康照護具投資潛力、科技及通訊服務等有續揚空間；歐洲健康護理及科技也是關注重點；陸股即使表現欠佳，但通訊服務和非必需品消費產業等，同樣被渣打全球投資委員會列入最看好標的。債市因利率走到盡頭後創造布局機會，儘管聯準會9月利率會議暗示後續政策仍偏鷹派立場，推升美國10年期公債殖利率近期攀升至4.5％左右、創16年新高，目前渣打偏好好成熟市場投資級政府債，及新興市場當地貨幣政府債。另對於外匯和原物料的評估，渣打對黃金持中立看法，12個月預測2,010美元。渣打銀行財富管理團隊預估，未來3個月、12個月日圓對美元可能來到145日圓及135日圓；歐洲央行暗示升息已告一段落，近期下調歐元短線展望，歐元兌美元未來3個月預估價調至1.09美元；及英國央行繼續升息，將支撐英鎊表現。